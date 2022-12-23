Україна не мала іншого вибору, окрім як накласти вето на імпорт російських та білоруських ліків або ж ліків, вироблених іноземними компаніями, які не припинили співпрацю з росією. Про це йдеться в публікації УНІАН «Україна позбавляється ліків із росії та білорусі: Чи відчують це пацієнти?», де експерти розглядають ухвалені нещодавно зміни до закону «Про лікарські засоби».

Як йдеться у пояснювальній записці, автори закону прагнули «чітко зафіксувати позицію України щодо неприйнятності економічних відносин з країнами, які знищують українських громадян чи сприяють агресору у цьому». При цьому, однак, інтереси пацієнтів не постраждають жодним чином. Зокрема, і тому, що до прийняття остаточного рішення про заборону будуть залучені пацієнтські організації.

Крім того, існує ряд винятків, коли з-під дії заборони дозволено виводити ряд медичних препаратів. Наприклад, не дозволяється припиняти імпорт ліків, які не мають в Україні щонайменше двох аналогів. Крім того, не можуть бути заборонені біологічні та імунобіологічні, оригінальні (інноваційні) лікарські засоби; засоби для лікування рідкісних (орфанних) захворювань; основні ліки для ВІЛ/СНІД тощо.

Зазначається також, що для іноземних компаній заборона спершу є тимчасовою. А далі їм дається пів року на те, аби зробити вибір — згорнути свій бізнес на території рф та білорусі чи потрапити під повну санкційну заборону в Україні.

«Ми маємо тиснути на ворога за всіма фронтами. Неприпустимо спонсорувати тероризм та продовжувати купляти ліки, фінансуючи тим самим країну-агресора, яка витрачає ці кошти на ракети й дрони-камікадзе. При цьому український ринок медикаментів має достатньо аналогів лікарських засобів, ліцензії на які ми відкликаємо. Тож, пацієнти матимуть доступ до необхідного лікування», — вважає перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда, якого цитує УНІАН.

В публікації також зазначається, що Gedeon Richter — одна з перших іноземних компаній, яка локалізувала своє виробництво на росії в повному обсязі, вклала у вигляді інвестицій в російський бюджет до 150 млн доларів. А словенська КРКА за 2021 рік сплатила до бюджету рф 35 млн доларів.

«Якщо перевести на вартість зброї, якою вбивають українців, то це: 35 тисяч снарядів для 122-мм гармати, або 490 ракет „Смерч“, або 5 крилатих ракет „Калібр“, або вартість трьох штурмовиків Су-25, або одного винищувача-бомбардувальника Су-34», — говориться у статті.

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