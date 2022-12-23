Помер чемпіон світу з футболу, який переміг рак і заслужив пам'ятник за життя

У віці 83 років помер чемпіон світу 1966 року з футболу у складі збірної Англії та ексфутболіст «Фулхема» Джордж Коен, інформує офіційний сайт лондонського клубу.

«Коен насправді жив ближче до „Стемфорд Брідж“ (домашній стадіон „Челсі“. — Авт.), але вибрав саме чорно-білу половину району. Лише кілька футболістів зіграли за нас більше матчів, аніж Джордж. Він є справжнім членом королівської родини „Фулхема“. Всі наші думки спрямовані на підтримку Дафни — його коханої дружини, з якою він прожив понад 60 років. А також синів Ентоні та Ендрю, онуків та великої родини», — написала пресслужба «Фулхема», у складі якого футболіст провів всю свою кар'єру (459 матчів, 6 голів).

Коен, який зіграв у футболці збірної Англії 37 поєдинків, вважається одним з перших атакувальних флангових захисників у світовому футболі. На тріумфальному для родоначальників футболу чемпіонаті світу 1966 року він був віцекапітаном команди. Легендарний Джордж Бест назвав Коена найкращим крайнім захисником, проти якого він колись грав.

Після завершення кар'єри (у 29 років через тяжку травму коліна) чемпіон світу пропрацював деякий час тренером молодіжної команди «Фулхема» та збірної Англії до 23 років, а потім вирішив змінити сферу діяльності, досягнувши успіху на ринках нерухомості та будівництва.

Щоправда, 1976 року у 36-річного Коена діагностували рак кишківника. Не зважаючи на успішне лікування, хвороба повернулася 1978-го, а потім знову 1980-го. Джорджу був лише 41 рік, і променева терапія, яку він отримав, була настільки інтенсивною, що ексфутболіст не міг ходити без палиці. І тільки в 1990 році англієць переміг страшну недугу.

1998-го кавалер Ордену Британської імперії Коен продав за 80 тисяч фунтів стерлінгів свою золоту медаль чемпіона світу, щоб забезпечити старість. Нагороду купив його рідний клуб. А 2016-го на честь 50-річчя тріумфу збірної Англії на ЧС-1966 біля домашньої арени «Фулхема» «Крейвен Котедж» було відкрито статую Джорджа Коена, на якій красуються слова: «Гравець «Фулхема». Переможець чемпіонату світу. Джентльмен.

Додамо, що після смерті Коена живими залишилися лише два чемпіони світу у складі збірної Англії — Боббі Чарльтон та Джефф Херст.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу у складі збірної Англії Джиммі Грівз.

Фото ФК «Фулхем», РА

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