Франція з рекордом Льоріса обіграла Англію та вийшла до півфіналу ЧС-2022: відеоогляд матчу

У суботу, 10 грудня, в Ель-Хаурі на стадіоні «Ель-Байт» визначився останній півфіналіст чемпіонату світу з футболу. Компанію Хорватії, Аргентині та Марокко у четвірці найкращих збірних світу склала команда Франції.

ЧС-2022. ¼ фіналу

Англія — Франція — 1:2

Голи: Кейн (54, з пенальті) — Тчуамені (17), Жиру (78).

На 84-й хвилині Кейн (Англія) не реалізував пенальті.

Незважаючи на високу ціну поєдинку, команди не стали відсиджуватися в обороні та вичікувати нагоди, щоб вибігти в атаку. Більш вдалими в першому таймі виявилися чинні чемпіони світу, які відкрили рахунок після дальнього удару Тчуамені.

У англійців було кілька непоганих можливостей, щоб зрівнювати рахунок (зокрема, Кейн не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем), але досягли свого лише на початку другої половини гри. Цього разу півзахисник мадридського «Реала» вже відзначився зі знаком «мінус», коли порушив правила у своєму штрафному майданчику проти Саки, і Кейн реалізував 11-метровий.

Підопічні Гарета Саутгейта продовжили тиск на володіння суперника, але французи не лише вистояли, а й знову вийшли вперед — Жиру замкнув подачу з правого флангу. До речі, в обох епізодах із забитими м'ячами гольові передачі на партнерів робив Грізманн.

На 84-й хвилині Англія отримала чудовий шанс вдруге зрівняти рахунок після того, як арбітр призначив ще один пенальті у ворота французів. Щоправда, цього разу Кейн не зміг переграти воротаря, запустивши м'яча над поперечиною, та втратив шанс уже після цього поєдинку стати найкращим бомбардиром в історії «трьох левів» (поки у них з Уейном Руні однакові показники — по 53 забиті м'ячі).

Щодо голкіпера «трикольорових» Уго Льоріса, то цей поєдинок став для нього 143-м у складі національної команди, що зробило його одноосібним рекордсменом серед гвардійців збірної Франції (попередній рекорд — 142 матчі — належав захиснику Ліліану Тюраму). А наставник національної команди Дідьє Дешам виграв 13 із 17 проведених поєдинків на мундіалях — лише у німця Хельмута Шена (16) та бразильця Луїса Феліпе Сколарі (14) цей показник кращий.

Таким чином, 14 грудня Франція зустрінеться у півфіналі з Марокко, а днем раніше в іншому матчі ½ фіналу зійдуться Аргентина та Хорватія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на чвертьфінальному матчі ЧС-2022 між Нідерландами та Аргентиною помер відомий журналіст Грант Вал.

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