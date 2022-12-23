«Нічого не вийде!»: Юрій Ткач про те, як зустріне Різдво

Популярний актор «Вечірнього Кварталу» Юрій Ткач, який у перші дні повномасштабної війни вступив у тероборону, розказав, що вони з дружиною Вікторією започаткували родинну традицію збиратись разом на Різдво. Вперше це відбулось 10 років тому і відтоді вони збираються великою родиною разом з батьками, бабусями, дідусями, тітками та дядьками за одним столом у рідному Дніпрі. Однак як буде цьогоріч, — поки не знають.

— У нас головна різдвяна традиція — це потрапити до батьків у Дніпро, — розповів Юрій. — І ми стараємось, щоб так було кожен рік. Не завжди виходить, але коли таки потрапляємо, це величезне свято. Не знаємо, як буде цього року, чи вийде приїхати до батьків… Може, їх до себе запросимо. Бо Різдво — це справжнє сімейне свято, дуже добре. І у тих, хто хоче, щоб ми його не відсвяткували — нічого не вийде! Це буде свято великої родини під назвою Україна!

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