Під звуки сирен: яким буде національний костюм представниці України на «Міс Всесвіт» (фото)
Національний комітет «Міс Україна Всесвіт» презентував світлини національного костюма представниці від нашої країни Вікторії Апанасенко. Саме вона представить Україну на всесвітньо відомому конкурсі «Міс Всесвіт-22», який відбудеться в Нью-Орлеан (США). Нагадаємо, минулого разу перемогу здобула представниця Індії.
Шоу національних костюмів заплановано на 11 січня 2023 року. Наряд для нашої красуні має назву «Воїн світла» і був створений українською художницею Лесею Патокою. До речі, саме вона розробляла костюми двох сезонів популярного телешоу «Маска».
- Ми намагалися показати Україну у світлому образі, який продемонструє український дух та силу нашого народу, — сказала президентка конкурсу «Міс Україна Всесвіт» Анна Філімонова. — При створенні образу використовувалися власна ідея Вікторіі та її особисте бачення.
Костюм «Воїн Світла» символізує боротьбу нашої нації з пітьмою та оберігає, наче войовничий Архангел Михаїл, що захищає Україну з мечем. В руках у Вікторії зброя, її тіло в обладунках, водночас вона несе світло через темряву, що прийшла на наші землі з агресором.
В образі використані п’ять основних матеріалів та елементів. Монолітний комбінезон, що символізує броню та наче друга шкіра огортає Вікторію. Біла сукня, яка складається зі стилізації вишиванки з пишними рукавами, спідниці, на яку загалом пішло понад 10 метрів тканини, та, створеної на сучасний лад, крайки, тобто паску. Костюм прикрашає головний убір з традиційними для України колосками. Символічні крила, обпалені в битві, обрамлені у синьо-золоті обладунки в кольорах українського прапору, розкриті для вирішального бою та прикрашені різноманітними дзеркальними орнаментами.
- Костюм створювався в Україні протягом чотирьох місяців в екстремальних умовах, під звуки сирен, без електроенергії та у світлі свічок, — сказала Леся Патока. — Нам важливо було створити образ не просто красивої, а й сильної духом дівчини, що уособлює в собі всю Україну — незламну, сміливу, вільну. Попри всі складнощі і виклики, ми впорались із створенням образу вчасно, адже кожен з нас — Воїн у своїй справі.
Нагадаємо, нещодавній національний відбір на Евробачення закінчився скандалом.56
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