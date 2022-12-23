Більшість українців у Німеччині не можуть знайти роботу: названі причини

Німеччина прийняла вже понад мільйон біженців з України, з яких понад 988 тисяч подали заявки на тимчасовий захист. За даними посольства України в цій країні, які були надані редакції LIGA, 41% з них — це жінки віком від 18 до 63 років, а ще 34% - діти.

Проте знайти роботу в Німеччині змогли менше ніж 25% українок працездатного віку — станом на вересень у країні було працевлаштовано 142 000 громадян України, з яких 116 000 сплачували внески соціального страхування, а 26 000 осіб мали неповну зайнятість, і на них поширювалися правила соціального страхування та оподаткування.

Головною проблемою у пошуках роботи є незнання німецької мови. Так, близько 200 тисяч дорослих українок знадобилися піврічні мовні курси, які фінансуються державою.

Ще однією перешкодою є визнання професійних кваліфікацій, особливо вчителів та лікарів.

Крім того, питання догляду за дітьми також відіграє важливу роль у працевлаштуванні.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як записати дитину до школи в Німеччині, відвідування якої в цій країні є обов'язковим із 6 років.

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