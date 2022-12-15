«Обов'язково має пройти медогляд»: як записати дитину в школу у Німеччині

З кожним днем повномасштабного вторгнення росії в Україну українських переселенців в Німеччині стає дедалі більше. Після останніх масштабних бомбардувань інфраструктури багато родин виїздять разом з дітьми. Біженці намагаються якнайшвидше розв’язати питання шкільного навчання. А як це зробити, розповіли на сайті ukrainianingermany.de.

«Якщо ви нещодавно приїхали до Німеччини та маєте дитину шкільного віку, то вона має право ходити до школи. Найпізніше після шестимісячного проживання в Німеччині необхідно віддати дитину до школи. Запитайте у мерії, в яку школу може піти ваша дитина. Існують спеціальні класи з вивчення німецької мови. Вам необхідні будуть наступні документи:

посвідчення особи батька або матері та довідка про реєстрацію як шукача притулку;

всі документи, що стосуються вашої дитини (посвідчення особи або паспорт, свідоцтво про народження, шкільні довідки, медичні довідки тощо).

Діти та підлітки в пунктах первинного прийому біженців не повинні відвідувати школу. Коли дитина має піти до школи, залежить від федеральної землі, в якій ви живете. Спільна тенденція, яка існує в Німеччині: дитина, досягши шестирічного віку, може піти до школи. Але перед цим обов’язково має пройти спеціальний медогляд".

Батьки, інформує видання, можуть записати дитину до школи, коли їй виповниться 5 років.

«Якщо батьки вважають, що їхня дитина ще не готова сісти за парту, можуть відправити дитину до школи тоді, коли їй виповниться 7 років. Тоді необхідно подати відповідну заяву. Бувають різні випадки в житті, та якщо ви приїхали до Німеччини, а навчальний рік уже розпочався, то дитині не треба чекати наступного року, щоб почати освітній процес, а можна в будь-який час почати навчатися. Навчальний рік у Німеччині починається і закінчується влітку».

Для того, щоб дитина успішно почала навчання, її необхідно зібрати до школи. Перелік потрібних речей та предметів зазвичай повідомляють у закладі освіти, там буде надано конкретний список.

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