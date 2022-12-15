Кожному – від 318 до 502 євро: українським біженцям у Німеччині збільшать виплати

Українці, які виїхали до Німеччини через російську агресію, з початку 2023 року отримуватимуть збільшену фінансову допомогу.

Про це повідомляє видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Як зазначає видання, до Німеччини з початку повномасштабної агресії рф проти України переїхали близько 900 тисяч людей. Після 90 днів перебування в країні багато з них змінили свої умови перебування, набувши статусу тимчасового захисту. Таким чином вони отримують грошову допомогу через центри зайнятості.

Але, як повідомляє федеральний міністр праці Губертус Гайль, з 1 січня 2023 року почне працювати проект, який передбачає коригування виплат від держави через інфляцію. Отже, біженці, які набули нового правового статусу після 90 днів перебування в Німеччині, потрапляють під дію базової допомоги з безробіття Hartz IV. Тобто розмір допомоги переглядатимуть не лише для всіх німців, а й відповідно українці можуть очікувати на підвищення допомоги, якщо отримали такий статус.

Отже, з наступного року українці отримуватимуть:

самотні дорослі — 502 євро на місяць;

батьки-одиначки — 502 євро;

повнолітні громадяни України — 451 євро;

діти 14−17 років — 420 євро;

діти 6−13 років — 348 євро;

діти до 5 років — 318 євро.

Видання нагадує, що українські біженці з 1 червня отримують допомогу з безробіття, яку видає центр зайнятості. Виплати становлять 449 євро на місяць, якщо українець мешкає самостійно. Для члена цілої родини сума менша — 404 євро на людину.

«Існує один нюанс — збільшення на 53 євро отримають не всі українці в Німеччині, а лише самотні дорослі та батьки, які самостійно виховують дитину», — наголошується у повідомленні.

Крім того, видання зазначає, що федеральна влада нагадує тим українцям, які ще не мають статусу тимчасового захисту, бути уважнішими до терміну дії дозволеного перебування в Німеччині. Як тільки цей термін спливає, потрібно або залишити територію країни, або подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту. Для цього необхідно мати ID-паспорт або паперовий документ, а також свідоцтво про народження дітей (за наявності).

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, на які зарплати можуть претендувати українські біженці у Чехії.

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