Різдво Христове — одне з найголовніших християнських свят. 25 грудня римокатолики, протестанти та частина православних християн, які дотримуються григоріанського календаря, відзначають народження немовляти Ісуса.



Згідно з переказами, у Віфлеємі в печері народився немовля Ісус. У цей момент у печері засяяло таке світло, яке до цього ніхто не бачив. Трохи згодом світло зникло й з'явилося немовля. «Він вийшов та взяв груди матері своєї Марії». Першими вклонитися новонародженому Ісусу прийшли пастухи, яких сповістив про цю подію ангел.

Приблизно до середини IV століття Різдво Христове та Хрещення Господнє були одним святом, яке називалося Богоявленням й відзначалося 6 січня. Потім Римська церква почала святкувати Різдво Христове в ніч з 24 на 25 грудня.



У католиків, приготування до Різдва починається з Адвента — це чотири тижні підготовки перед світлим святом. У кожнз них запалюється по одній свічці. На Святвечір горять уже всі чотири.



Увечері 24 грудня з появою на небі першої зірки сім'я сідає за святковий стіл.



Святкова вечеря Святвечора — пісна. Традиційно готують 12 страв — саме стільки було у Ісуса Христа учнів-апостолів. Головним частуванням є сочиво.

Страви куштують у певному порядку. Спочатку кутю, потім вівсяний кисіль, медову воду, страву з риби, кисіль із журавлини. Наприкінці солодкі борошняні страви, яких 7 за кількістю святих обрядів.

«ФАКТИ» зібрали яскраві листівки та теплі привітання зі святом.

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла:

кутя, вареники, грибочки,

фасоля, риба, огірочки…

Нехай лунає в хаті сміх —

з різдвом Христовим вас усіх!

В храме благодать и свечи,

Только радость и добро,

И Сочельник в этот вечер,

Отгоняет от нас зло.

Рождество страна встречает,

Мы с улыбкою спешим,

По пути всех поздравляем,

Вышибая грусти клин.

Будет здравия побольше,

Радость и любовь в семье,

Настроение пусть дольше,

Дарит вдохновение.

У вечір цей різдва Христова,

бажаю щастя вам простого.

Надіїї, радості й любові.

А в нагороду за терпіння

Господь надасть своє благословіння.

Зі святом!

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Хай різдвяне ангелятко,

принесе вам радість в хатку,

поцілунки і дарунки

тільки вищого гатунку!

Посміхайся і радій

все життя на крилах мрій!

З Різдвом!

На сьогоднішній день Православна церква України дозволила своїм парафіям самим обирати, коли проводити різдвяне богослужіння — 25 грудня чи 7 січня. Із наступного року Україна може перейти на новий церковний календар. Тоді Різдво відзначатиметься 25 грудня.

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