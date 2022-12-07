Святий Миколай приходитиме до дітей 6 грудня: коли Україна перейде на новий календар свят

Напередодні нового 2023 Україна скоро може перейти на новий календар свят. І є ймовірність, що вже наступного року усі православні церкви святкуватимуть Різдво 25 грудня, а Святий Миколай прийде до дітей 6 грудня, а не 19-го.

Про це під час брифінгу заявив священик ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко .



За його словами, на сьогоднішній день Православна церква України ще не ухвалила рішення про зміну календаря. Але й цього року парафіям дозволено самим обирати, коли проводити різдвяне богослужіння — 25 грудня чи 7 січня.

Також Коваленко зазначив, що більшість християнського світу живе за новоюліанським календарем і святкує Боже народження у грудні. Українська ж церква живе за Юліанським календарем і також святкує Різдво 25 грудня — але за старим стилем. Ця дата збігається із 7 січня.

«Ми у своїх парафіях порадилися і вирішили, що відзначатимемо дві дати. Різдво багатоденне, як і Великдень — після нього є світлий тиждень, а тоді ще 40 днів. Зазвичай після Різдва були свята аж до Водохреща. Моя особиста пропозиція — проводити їх з 25 грудня до 7 січня», — заявив священнослужитель.

На його думку, вже настав час починати обговорювати, як перейти на Новоюліанський календар, щоб усе вирішувалося не однією церквою, а всім релігійним співтовариством.

Коваленко додає, що Новий рік за церковним календарем розпочинається 1 вересня. До цього часу слід вирішити ці питання. А цьогорічні святкування мають стати показовими.

«Треба розуміти, що в церквах люди більш консервативні, і вони тяжіють до традицій і прагнуть у них залишитися. Суспільство прогресивніше. Думаю, що можливі варіанти, які б задовольняти всіх. Наприклад, нинішній — дозволити тим, хто хоче, святкувати Різдво 25 грудня. Це як певний перехідний період», — додає отець Георгій.

Коваленко вважає: те, що 25 грудня кілька років тому оголосили вихідним — це певний етап дискусії.

«Спочатку потрібно визначитися всередині кожної церкви, а потім створювати комісії. Також потрібна певна синхронізація із державним календарем. Тому що деякі релігійні свята є державними», — заявив Коваленко.

За його словами, цей процес потребує певної волі духовного верховенства, просвітницької діяльності та державної підтримки, зокрема інформаційної.

«Соціологічні дослідження показують, що постійно зростає кількість людей, які бажають, щоб ми були ближчими до християнського світу, ніж до імперської росії. Але думаю, що московський патріархат буде проти цього», — резюмував священик.

Нагадаємо, в Україні на державному рівні діють обмежувальні заходи щодо низки священнослужителів, які зберігають канонічні зв'язки із церквою країни-агресора. У зв'язку з цим наразі поліція та СБУ проводять перевірки на об'єктах Української православної церкви Московського патріархату.

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