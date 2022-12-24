Рашисти вдарили по центру Херсона: є загиблі (фото)

У суботу, 24 грудня, рашисти знов вдарили по центру Херсона — є загиблі.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни здійснили черговий терор —обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці… Всі служби працюють, надслідки з"ясовуємо», — написав він у соцмережах та виклав фото (18+) з вулиць Херсона.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Спочатку повідомлялося про 5 загиблих та 20 поранених.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Пізніше Кирило Тимошенко уточнив, що кількість поранених збільшилася до 35, 16 з яких — у важкому стані.

На обстріли відреагував президент України Володимир Зеленський.

А керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що напередодні ворог 74 рази обстріляв регіон — били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

«Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона — зафіксовано 36 обстрілів. Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Вона в тяжкому стані», — зазначів він.

Ексклюзивний матеріал «Під час окупації Херсона Віка говорила: „Я нікуди не поїду, я чекаю на ЗСУ“: подробиці загибелі волонтерки Червоного Хреста» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

542

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram