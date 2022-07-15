Футболіст молодіжної збірної України перейшов до клубу англійської прем'єр-ліги

18-річний гравець «Дніпра-1» та молодіжної збірної України, яка має зіграти стикові матчі проти Словаччини за право виступити на чемпіонаті Європи, Єгор Ярмолюк підписав контракт із англійським «Брентфордом», що посів за підсумками минулого сезону 13-е місце у прем'єр-лізі .

Угода розрахована на три роки з опцією продовження ще на один, сума трансферу, за інформацією ЗМІ, склала 1,5 млн. євро.

«Єгор — гравець із дуже високим потенціалом, і ми раді вітати його у „Брентфорді“, — зазначив футбольний директор англійського клубу Філ Джайлз. — Ярмолюк справді просунутий гравець півзахисту, який також може грати ще вище. Він той, хто може створювати, асистувати та технічно дуже хороший. Він привнесе до команди динамічний елемент, а також багато сил. Він приїхав до нас із України, де зараз важкі часи. Ми тут, щоб підтримувати його всіма можливими способами, на полі та за його межами. Ми допоможемо йому покращити свою англійську протягом певного періоду часу, але, в першу чергу, ми зробимо все, щоб він почувався частиною клубу та переконатися, що він добре освоївся».

Примітно, що на батьківщині футболу українця визнали «винятковим талантом», завдяки чому Єгору вдалося отримати робочу візу без виконання загальних умов. Таким чином Ярмолюк став десятим українцем, який за часів незалежності виступав у англійській прем'єр-лізі. Раніше в одній із найсильніших футбольних ліг світу грали Олексій Чередник («Саутгемптон»), Олександр Євтушок («Ковентрі Сіті»), Олег Лужний («Арсенал», «Вулверхемптон»), Сергій Ребров («Тоттенхем»), Андрій Шевченко («Челсі»), Андрій Воронін («Ліверпуль»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем»), продовжують підкорювати поля Туманного Альбіону Олександр Зінченко («Манчестер Сіті») та Віталій Міколенко («Евертон»).

Зазначимо, що Ярмолюк дебютував у складі «Дніпра-1» у 16-річному віці, 19 серпня 2020-го, вийшовши на заміну у гостьовому матчі проти «Ворскли». Загалом у складі дніпрян півзахисник провів 21 поєдинок у всіх турнірах та забив 1 м'яч. За молодіжну збірну України півзахисник провів 4 матчі, голами не відзначався.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко підписав контракт із чемпіоном Еміратів та гратиме під керівництвом Сергія Реброва.

Фото ФК «Брентфорд»

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