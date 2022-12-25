Австрійський курорт накрила лавина: під снігом поховано щонайменше 10 людей

У неділю, 25 грудня, на гірськолижному курорті Лех на заході Австрії зійшла лавина. Під снігом опинилися поховані щонайменше 10 людей. Їхні пошуки тривають.

Як повідомляє австрійська агенція APA, лавина зійшла близько 15:00 за місцевим часом. Накрило лижну трасу. Скільки людей у цей момент каталося на лижах, поки що невідомо. Врятувати вдалося одну людину. Вона отримала травми та перебуває у лікарні.

У пошуковій операції брали участь близько 200 осіб та вісім вертольотів. З настанням темряви пошуки на землі продовжились. Гелікоптери довелося посадити.

Вранці 25 грудня ще одна лавина зійшла у Зельдене. У ході рятувальної операції нікого знайти не вдалося, пошук припинили через дві з половиною години.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в США за останні три дні понад 30 людей загинули через аномальні морози та снігопади, які накрили майже всю територію країни.

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