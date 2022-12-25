Арктична бомба на Різдво: аномальні холоди вбили понад 30 людей у США

Нинішнє Різдво стало найхолоднішим у США за останні 40 років. Потужний зимовий шторм прийшов до країни у четвер, 22 грудня. Спочатку постраждали штати, які межують із Канадою. Але аномальні морози та снігопади не зупинилися, вони рушили далі.

На Різдво (25 грудня) така погода охопила майже 50 штатів. Це територія, на якій мешкають близько 250 мільйонів осіб! Надзвичайне становище запроваджено у 12 штатах.

За офіційними даними, за останні три доби сильні морози, шквалистий вітер і снігопади стали причиною загибелі 32 людей. Понад півтора мільйона американців залишилися без електрики.

Майже 6000 авіарейсів було скасовано в США 23 грудня. Наступного дня довелося скасувати ще 1200 авіарейсів. Це означає, що понад мільйон американців не змогли потрапити на Різдво додому або до своїх близьких.

На автомобільних дорогах твориться справжній хаос. Практично у всіх штатах повідомляється про сотні аварій. Найбільша сталася в Огайо, де зіткнулися одразу 50 автомобілів. При цьому загинули чотири мотоциклісти.

Температура повітря в Монтані 23 грудня опускалася до -45 градусів за Цельсієм. Це абсолютний рекорд для цього штату. Морози зафіксовано навіть у Техасі, одному з південних штатів країни. Близька до нуля температура повітря у Луїзіані, Алабамі, Флориді та Джорджії.

У Сіетлі та Портленді вулиці перетворилися на льодові ковзанки, і мешканці катаються ними на ковзанах.

У Баффало (штат Нью-Йорк) за день випало до 89 см опадів. Видимість через снігопад у місті була практично нульова. Влада закликала місцевих жителів по можливості не виходити на вулицю та відмовитися від поїздок на автомобілі.

Метеорологи кажуть, що найбільшу небезпеку таїть сильний холодний вітер. «Якщо не вжити запобіжних заходів, холодний вітер такої сили може викликати обмороження менш ніж за п'ять хвилин, а при тривалому впливі можливе переохолодження і смерть», — попереджають американські телеканали.

Причиною аномальних холодів на Різдво синоптики називають арктичний циклон, який спочатку накрив Канаду, а згодом прийшов на територію США. Там він перетворився на так званий вибуховий циклон чи циклон-бомбу. Це природне явище спостерігається іноді у середніх широтах, коли протягом доби циклон різко посилюється, а атмосферний тиск стрімко падає.

Ця «арктична бомба» зрештою вдарила територією від Квебеку до Техасу.

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