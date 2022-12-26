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Спорт

Дем'яненко про підсумки року: «УАФ вдалося те, що здавалося неможливим»

10:54 26 грудня 2022
Анатолій Дем&#39;яненко

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу, легендарний капітан київського «Динамо» Анатолій Дем'яненко прокоментував підсумки року для українського футболу. За його словами, завдяки командній роботі УАФ вдалося те, що у певний момент в умовах війни здавалося неможливим.

«Це був найскладніший рік, але водночас він дав можливість переконатися, що український народ складається з надлюдей.

У футболі у нас відбувалися процеси, що відображають воєнний стан у країні. Одразу після 24 лютого структурні підрозділи УАФ стали єдиним гуманітарним штабом. Ми підтримували гуманітарну допомогу в кожному регіоні країни, підтримували наших співробітників та ветеранів, медиків, дитячі команди з різних регіонів країни, військових, родини переселенців. Ця робота продовжується і сьогодні", — сказав він.

За словами Дем'яненка, попри всі виклики війни, руйнування стадіонів та постійну загрозу ракетного обстрілу, УАФ вдалося відновити чемпіонат України з футболу.

«Ми проводимо наш чемпіонат. Історичний військовий чемпіонат. Завдяки командній роботі УАФ на чолі з Андрієм Павелком вдалося те, що здавалося неможливим. То була колосальна відповідальність! Важко було забезпечити безпеку учасників. А скільки було докладено зусиль для міжнародних узгоджень. Потрібно було організувати чемпіонат під час війни! І команда УАФ впоралася! Ми знали, як важливо об’єднати всіх, мотивувати футболом, підтримувати патріотичний настрій», — зазначив Дем'яненко.

Він додав, що до кінця року УАФ зіткнулася з «невиправданою атакою, що є викликом за своєю інтенсивністю».

«Вже всі розуміють, що це робиться штучно. На жаль, це вигідно нашому спільному зовнішньому ворогові: ослаблення позиції УАФ на міжнародній арені, дискредитація її керівництва, спроби порушення основ роботи футбольних органів. Але, знаєте, ці виклики теж роблять нашу футбольну команду згуртованішою та сильнішою», — підсумував Дем'яненко.

Нагадаємо, треті особи через тиск на регіональні асоціації та членів Української асоціації футболу намагалися провести незаконний віртуальний виконком УАФ, а після цього й конгрес.

На це жорстко відреагували в УЄФА та ФІФА, пригрозивши Україні виключенням з міжнародних змагань.

Проти УАФ із жовтня кілька пов'язаних між собою спільним власником ЗМІ ведуть активну дискримінаційну кампанію. Паралельно розпочато кримінальне переслідування керівництва УАФ за звинуваченнями 4-річної давності. Йдеться, зокрема, про провадження, в яких НАБУ констатувало відсутність доказів провини Павелка.

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