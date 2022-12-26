Дем'яненко про підсумки року: «УАФ вдалося те, що здавалося неможливим»

Перший віцепрезидент Української асоціації футболу, легендарний капітан київського «Динамо» Анатолій Дем'яненко прокоментував підсумки року для українського футболу. За його словами, завдяки командній роботі УАФ вдалося те, що у певний момент в умовах війни здавалося неможливим.

«Це був найскладніший рік, але водночас він дав можливість переконатися, що український народ складається з надлюдей.

У футболі у нас відбувалися процеси, що відображають воєнний стан у країні. Одразу після 24 лютого структурні підрозділи УАФ стали єдиним гуманітарним штабом. Ми підтримували гуманітарну допомогу в кожному регіоні країни, підтримували наших співробітників та ветеранів, медиків, дитячі команди з різних регіонів країни, військових, родини переселенців. Ця робота продовжується і сьогодні", — сказав він.

За словами Дем'яненка, попри всі виклики війни, руйнування стадіонів та постійну загрозу ракетного обстрілу, УАФ вдалося відновити чемпіонат України з футболу.

«Ми проводимо наш чемпіонат. Історичний військовий чемпіонат. Завдяки командній роботі УАФ на чолі з Андрієм Павелком вдалося те, що здавалося неможливим. То була колосальна відповідальність! Важко було забезпечити безпеку учасників. А скільки було докладено зусиль для міжнародних узгоджень. Потрібно було організувати чемпіонат під час війни! І команда УАФ впоралася! Ми знали, як важливо об’єднати всіх, мотивувати футболом, підтримувати патріотичний настрій», — зазначив Дем'яненко.

Він додав, що до кінця року УАФ зіткнулася з «невиправданою атакою, що є викликом за своєю інтенсивністю».

«Вже всі розуміють, що це робиться штучно. На жаль, це вигідно нашому спільному зовнішньому ворогові: ослаблення позиції УАФ на міжнародній арені, дискредитація її керівництва, спроби порушення основ роботи футбольних органів. Але, знаєте, ці виклики теж роблять нашу футбольну команду згуртованішою та сильнішою», — підсумував Дем'яненко.

Нагадаємо, треті особи через тиск на регіональні асоціації та членів Української асоціації футболу намагалися провести незаконний віртуальний виконком УАФ, а після цього й конгрес.

На це жорстко відреагували в УЄФА та ФІФА, пригрозивши Україні виключенням з міжнародних змагань.

Проти УАФ із жовтня кілька пов'язаних між собою спільним власником ЗМІ ведуть активну дискримінаційну кампанію. Паралельно розпочато кримінальне переслідування керівництва УАФ за звинуваченнями 4-річної давності. Йдеться, зокрема, про провадження, в яких НАБУ констатувало відсутність доказів провини Павелка.

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