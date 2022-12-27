Приготували ворогу «zaліzобетон»: втрати окупантів перевищили 103 тисячі військових

Українські військові продовжують відбивати атаки російських загарбників. Окупанти зазнають втрат, знищується їхня військова техніка. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 620 російських солдатів.

За даними Генштабу, загальні втрати росіян після 24 лютого становили 103 220 військових. Також було знищено:

- бойових броньованих машин — 6024 (+7) од.,

- артилерійських систем — 1998 (+2) од.,

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4652 (+5) од.,

- спеціальної техніки — 179 (+1).

Українці радіють успіхам ЗСУ та бажають російським окупантами ще більших втрат в Україні.

Нагадаємо, вчора в російському Енгельсі на авіабазі, де базуються стратегічні бомбардувальники, було чути вибухи. Після цього частину літаків передислокували вглиб російської території.

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