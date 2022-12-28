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Не звіт, а розмова про наступний рік: Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради

8:01 28 грудня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на 44-му засіданні Ставки обговорювалася, насамперед, ситуація на східному напрямку фронту — Бахмуті, Кременній та Донбасі загалом.

«Продовжуємо готувати сили оборони й безпеки України до наступного року. Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки. Окремо обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки», — зазначив він та додав, що вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повертати відремонтовану техніку на поле бою, а й дати ладу трофейній техніці.

Також президент провів нараду щодо роботи банківської системи, обговорив питання співпраці з МВФ й інвестиційним фондом BlackRock. «Отримав чергове підтвердження, що бізнес розвиненого світу вірить у нашу перемогу та готовий інвестувати в нашу відбудову. Фахівці цієї компанії вже допомагають Україні структурувати Фонд відбудови нашої держави. І ми вже готуємося й до участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Позиція та перспективи України будуть там представлені», — додав він.

Незабаром Зеленський планує виступити з посланням до Верховної Ради. За його словами, він хоче, аби це було не звітом, а розмовою про наступний рік.

«Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі — це все завдання на найближчий час. І не лише для держави, а й для кожного й кожної з нас», — підкреслив він.

Нагадаємо, що Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги напередодні Нового року — росіяни можуть завдати масованого удару по Україні.

Фото Офісу президента

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