Росіяни змінили тактику під Бахмутом: у ЗСУ привели подробиці

На Бахмутському напрямку ворожі війська учора втратили 77 чоловік вбитими і 125 пораненими, повідомив в ефірі інформаційного телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«Бахмут залишається головним напрямком удару ворога. Він зосередив там весь свій вогонь артилерії, РСЗВ, танків, намагаючись прорвати нашу оборону. І щодоби наші військовослужбовці, проявляючи масовий героїзм, не дають йому це зробити. Ворог несе важкі втрати. Тільки за цю добу 175 обстрілів було, більше 20 боєзіткнень на Бахмутському напрямку. Ворог втратив 77 чоловік вбитими і 125 пораненими», — сказав він.

За словами Череватого, росіяни дещо змінили тактику: вони вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібні групи до 20 осіб і розосереджено ідуть полем бою, намагаючись наблизитися до передових позицій українських військ, аби вступити в ближній бій.

«Вони також намагаються бути активними на Авдіївському напрямку, продовжуючи там штурмові дії. Це після Бахмутського, напевно, наступний за активністю напрямок. І час від часу намагається контратакувати на Луганському напрямку. Проте також ці атаки зазнають невдач, вони несуть втрати і відступають», — зазначив Череватий.

Нагадаємо, що згідно з підрахунками Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 27 грудня втрати окупантів перевищили 103 тисячі військових.

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