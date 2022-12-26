«Останніми днями цього року ворог спробує зробити для нас темними і складними»: Зеленський попередив про новий можливий удар по Україні

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у черговий раз закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги — напередодні Нового року росіяни можуть завдати чергового масованого удару.

«Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог», — зазначив він.

Він порадив заздалегідь дізнатися, де розташований найближчий «пункт незламності». Всього в країні відкрито вже понад 5,5 тисяч пунктів, де за умови відсутності електрики можна зарядити гаджети та зігрітися.

«Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні один одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде! Й так і буде, я впевнений!» — додав він.

Росіяни завдають ракетні удари по Україні як з кораблів, так і з літаків. До речі, у ніч проти 26 грудня на авіабазі «Енгельс» у Саратовській області рф лунали вибухи — російське Міноборони повідомляло по атаку українських БПЛА. Саме з цього аеродрому піднімаються у небо літаки, які завдають удари по нашій країні.

Фото Офісу президента

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