У листопаді цього року Кабмін постановив, що на період дії воєнного стану більшості отримувачів соціальних виплат та пільг, які було призначено раніше, треба буде звертатися для їхнього поновлення. Виключення робили особам, які проживають на території проведення бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Втім, як повідомили у Мінреінтеграції, це рішення переглянули — людям вже не потрібно буде з 1 січня подавати заяви для продовження виплат.

«На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім’ям. Таке рішення було прийнято на засіданні Уряду. Тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було б подавати заяви для поновлення або продовження виплат. Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соцзахисту й органи надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті повітряні тривоги», — йдеться у повідомленні.

З метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад. За їхніми результатами до уряду було подано проєкт постанови про автоматичне продовження виплат, яку напередодні й ухвалив Кабмін.

Раніше віце-прем'єрка Ірина Верещук повідомляла про автоматичне продовження виплат ВПО та зазначала, що масових перевірок їхніх місць проживання не буде.

Фото Pixabay

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