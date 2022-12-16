З 1 січня в Україні припиняється автоматичне нарахування соцвиплат: що це означає і що потрібно зробити отримувачам

Під час війни автоматичне нарахування будь-якого виду держдопомоги будуть здайснювати лише тим, хто живе на окупованих територіях, або там, де проходять бойові дії. Інші мають самостійно поновити власні звернення з 1-го січня. Це передбачено Постановою Кабміну від 15.11.2022 року № 1320.

Так, громадяни, що отримують допомогу від держави, після 1 січня 2023 року повинні звернутися до представників громад або до ЦНАПів та написати заяву про продовження дії державних допомог. Отримувач допомоги має особисто подати заяву та низку документів.

Маються на увазі такі види допомог та пільг:

- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям,

- допомога на дітей одиноким матерям,

- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

- тимчасова державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме,

- тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату,

- державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю,

- державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

- пільг, які було призначено раніше з урахуванням доходу сім’ї (багатодітні)

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як звільненому працівникові поновитися на посаді на звільненій території.

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram