З 1 січня автоматичне нарахування будь-якого виду держдопомоги будуть здайснювати лише тим, хто живе на окупованих територіях, або там, де проходять бойові дії, а також внутрішньо перміщеним особам, які отримують виплати на проживання.

«З 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжене. Не потрібно звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Ви як і раніше будете отримувати допомогу від держави», — заявила віце-прем'єрка Ірина Верещук та додала, що масових перевірок місць проживання ВПО не буде.

У Міністерстві реінтеграції ТОТ також зазначили, що ВПО не потрібно підтверджувати матеріальний стан — допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою. Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, згадані виплати — це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога має й надалі виплачуватися усім внутрішнім переселенцям, без виключення.

«Як держава ми зобов’язані проконтролювати цільове використання коштів. Разом з тим, не можемо допустити, щоб люди, які гостро потребують грошової допомоги, перебували під перевірками чи помилково цієї допомоги позбулися. Зараз, коли постійно лунають повітряні тривоги, проблеми з електрикою та зв’язком, люди не мусять стояти в черзі в органах соцзахисту, щоб підтвердити актуальність вказаного місця проживання. Маємо чітко визначити підстави, за яких допускається проведення перевірок», — додала Верещук.

Перевірка місць проживання ВПО проводитиметься виключно у випадках звернення правоохоронних органів до органів соцзахисту населення за наявності підозри неправомірного отримання допомоги. Про що особу обов’язково повідомлять телефонним дзвінком. В усіх інших випадках проведення вибіркових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців не допускається.

Громадянам, які вважають, що їхні права були порушені, радять звертатися на гарячу лінію Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813-62-39 .

Нагадаємо, що з 1 січня 2023 року уряд оновить підходи до порядку розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, у тому числі й виплат на випадок безробіття.

Фото Мінреінтеграції

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