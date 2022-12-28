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Суспільство та люди

Вірно служив своїй громаді: помер колишній мер Винників Володимир Квурт

20:00 28 грудня 2022
Володимир Квурт

У середу, 28 грудня, на 55-му році життя відійшов у вічність багаторічний генеральний директор Львівської тютюнової фабрики Володимир Леонідович Квурт.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

З Куртом пов’язані кращі роки вітчизняного підприємства «Львівська тютюнова фабрика», на якому працювали поколіннями винниківчани. Він впродовж довгих років, практично до кінця, опікувався, підтримував колектив фабрики та робив усе задля подальшого розвитку.

Завдяки Володимиру Леонідовичу підприємство досягло неабияких висот. Кожен винниківчанин завдячує та пам’ятатиме усе, що було зроблене Володимиром Леонідовичем для розвитку місцевого підприємства, яке стало відомим у світі.

Також Володимир Квурт був очільником міста Винники, депутатом різних рівнів рад Львівщини. Усе життя служив людям та громаді.

Мешканці Винників назавжди запам’ятають усі добрі справи. Це надзвичайно велика втрата для громади Винник.

Про чин прощання повідомлять згодом.

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