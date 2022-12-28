Бенедикт XVI тяжко хворий

У середу, 28 грудня, Папа Римський Франциск у ході останньої нинішнього року публічної служби у Ватикані повідомив паломникам сумну новину. Він закликав їх молитися за Бенедикта XVI.

«Я хочу закликати вас усіх піднести особливу молитву за понтифіка на спокої Бенедикта, хто у тиші підтримує Церкву. Я нагадую, що він дуже хворий. Закликаю вас благати Господа втішити та підтримати його», — сказав Франциск.

Пізніше прессекретар Ватикану Маттео Бруні підкреслив, що здоров'я 95-річного Бенедикта XVI останнім часом сильно погіршилося. Він пояснив це похилого віку понтифіка на спокої.

Жодних подробиць Бруні не повідомив. Він зазначив, що ситуація залишається під контролем, лікарі стежать за станом здоров'я Бенедикта XVI. Бруні додав, що Франциск відвідав свого попередника у колишньому жіночому монастирі у Ватиканському саду, де Бенедикт XVI мешкає з моменту зречення у 2013 році.

Нагадаємо, Бенедикт XVI став першим главою католицької церкви після Григорія XII, який добровільно зрікся цієї посади. Григорій XII зробив це у 1415 році. Після зречення Святого престолу Бенедикт майже не з'являвся на публіці. Вкрай рідко Ватикан публікує його спільні з Франциском фотографії.

Відхід Бенедикта був сприйнятий у всьому світі як сенсація, майже унікальна подія для католицької церкви. Проте Франциск у липні цього року дав зрозуміти, що також розглядає можливість такого вчинку.

«Зміна Папи — не катастрофа, це не табу», — заявив понтифік у липні журналістам. «Двері відчинені — це нормальний варіант. Але до сьогодні я не стукав у ці двері. Я не відчував необхідності думати про це, але це не означає, що за кілька днів я про це не задумаюся», — додав Франциск. Раніше Папа Римський неодноразово скаржився на те, що стан здоров'я не дозволяє йому працювати як раніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Франциск назвав напад Росії на Україну третьою світовою війною.

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