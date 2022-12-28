Пермський стрілець Бекмансуров засуджений до довічного ув'язнення

У середу, 28 грудня, Пермський крайовий суд засудив до довічного ув'язнення колишнього студента Пермського державного університету (ПДНІУ) Тимура Бекмансурова. Він був визнаний винним у збройному нападі та вбивстві студентів та відвідувачів університету. Відбуватиме покарання Бекмансуров спочатку у в'язниці, а потім через три роки — у колонії суворого режиму.

Вранці 20 вересня 2021 року в Пермському університеті було скоєно масове вбивство. Стрілянину влаштував Тимур Бекмансуров. Він убив шістьох. Ще 47 людей було поранено.

Бекмансуров в останньому слові заявив, що кається у скоєному і має намір відшкодовувати завдані збитки зі своєї пенсії з інвалідності та зарплати, яку отримуватиме, якщо влаштується на роботу в колонії.

Інвалідом Тимур став після того, як скоїв злочин. Під час затримання він отримав тяжке поранення в ногу. Її довелося ампутувати. Приблизно 40 хвилин суду Бекмансуров слухав вирок, стоячи на одній нозі. Потім суддя дозволив йому сісти.

Потерпілими у справі Бекмансурова визнано 59 людей. Вони подали до Тимура цивільні позови. Суд задовольнив їхні вимоги. Загальна сума збитків, які вбивця має відшкодувати, становить 25,2 мільйона рублів. Це 350 тисяч доларів за нинішнім курсом.

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