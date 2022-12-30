Вбивчий сироп: в Узбекистані 18 дітей померли внаслідок лікування індійським препаратом від кашлю

У четвер, 29 грудня, Міністерство охорони здоров'я Узбекистану повідомило, що за останні два місяці в республіці 18 дітей померли після вживання сиропу від кашлю індійської компанії Marion Biotech. Попередні тести показали, що препарат «Док-1 макс» містить токсичну речовину етиленгліколь. Сироп дітям давали батьки без рецепта лікаря та у дозуванні, яке перевищує рекомендоване.

«Встановлено, що померлі діти до вступу на стаціонарне лікування приймали даний препарат у домашніх умовах протягом 2−7 днів, 3−4 рази на день по 2,5−5 мл, що перевищує стандартну дозу препарату для дітей», — йдеться в повідомленні міністерства.

Більшість смертей зареєстровано у Самаркандській області — 15 дітей. Всі вони були молодші за три роки. Ще шестеро малюків проходять лікування від гострої ниркової недостатності. Хвороба розвинулася після приймання того ж індійського сиропу.

Міністерство охорони здоров'я Індії заявило, що з 27 грудня перебуває у постійному контакті з національним органом контролю за обігом ліків Узбекистану з цього питання. Індійські чиновники також провели інспекцію підприємства Marion Biotech у Ноїді у штаті Уттар-Прадеш.

Інформаційне агентство ANI повідомило, що компанія призупинила виробництво сиропу.

Marion Biotech була заснована у 1999 році. Компанія стверджує, що її продукція «відома в країнах Центральної Азії, Центральної та Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Африки».

Це вже другий у 2022 році гучний скандал навколо індійських сиропів від кашлю для дітей. У жовтні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про те, що в Гамбії 66 дітей померли після приймання сиропів, які були виготовлені в Індії. У маленьких пацієнтів виявились уражені нирки. Аналізи зразків препаратів показали, що в них міститься неприпустима кількість токсичних речовин — діетиленгліколю та етиленгліколю.

ВООЗ назвала небезпечні препарати. Це пероральний розчин прометазину, дитячий сироп від кашлю Kofexmalin, дитячий сироп від кашлю Makoff та сироп від застуди Magrip N. Усі вони були вироблені компанією Maiden Pharmaceuticals.

Її керівництво відкинуло звинувачення. Компанію підтримав уряд Індії. Він створив спеціальну комісію, яка провела власні дослідження сиропів. У грудні індійська влада заявила, що всі ці препарати відповідають специфікаціям. Проте ВООЗ заявила, що не цурається результатів своїх досліджень.

Індія виробляє третину всіх ліків у світі. Проблема в тому, що переважно це препарати без патентів, так звані дженерики. Їх закуповують переважно країни, що розвиваються.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що австралійські вчені розкрили загадку раптової смерті немовлят уві сні — так званого синдрому раптової дитячої смерті.

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