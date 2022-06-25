Австралійські вчені розкрили загадку раптової смерті немовлят уві сні

Група австралійських вчених заявила, що їм вдалося встановити причину синдрому раптової дитячої смерті (СВДС). Згідно зі статистикою щороку у світі СВДС стає причиною смерті приблизно 20 тисяч немовлят віком від кількох тижнів до року.

У багатьох країнах поліція розслідує такі випадки, як вбивство дітей. Підозрюваними стають збожеволілі від горя батьки.

Існує безліч теорій, що викликає СВДС. Наприклад, багато хто впевнений, що причиною є вакцинація немовлят. Інші кажуть, що у всьому винні соски-пустушки.

Вчені досі вважали, що причина криється в генетичному дефекті, проте не могли встановити, в якому саме.

Керівник австралійської групи Кармела Тереза ​​Гаррінгтон сама пережила таку трагедію. Її син Демієн раптово помер уві сні 29 років тому. Кармела тоді працювала юристом. «Мені сказали, що це просто трагедія. Ніхто не винен. Але таке пояснення ніяк не вкладалося у моїй голові», — каже Гаррінгтон.

Мати трьох дітей змінила професію та стала біохіміком. Три роки тому у її близької подруги уві сні померло маля. І тоді Кармела кинула усі сили на дослідження.

Синдром раптової дитячої смерті (СВДС) виникає без попередження. Вчені встановили, що деякі маленькі діти мають дефект у механізмі пробудження. Зазвичай дитина прокидається, коли у неї виникають труднощі із диханням. Також це влаштовано у дорослих. Мозок сплячого реагує на нестачу кисню. Існує спеціальна область стовбура мозку, яка реєструє підвищений вміст вуглекислого газу в крові. Це відбувається, наприклад, через те, що сплячий вкрив голову ковдрою або уткнувся обличчям у подушку. В результаті людина прокидається.

А от у деяких немовлят цей механізм не працює. Гаррінгтон та її дослідна група з Дитячої лікарні в Вестміді у співпраці з Сіднейським університетом знайшла причину. Виявляється, мозок сплячого немовляти іноді блокується через фермент, що викликає «смерть у колисці».

Вчені назвали цей фермент — це BChE. Він із групи естераз — бутирилхолінестерази. Група Гаррінгтон ретельно проаналізувала сухі зразки крові більш ніж 60 немовлят, що померли уві сні. З'ясувалося, що дефіцит BChE може призвести до зупинки дихання під час сну. Причому тривалість апное варіюється в залежності від ступеня нестачі ферменту.

Причину встановлено, тепер потрібно розробити ліки, які зможуть відновлювати вміст BChE до потрібної кількості.

Зараз група Гаррінгтон зайнялася розробкою відповідного скринінгового тесту, який дозволить виявити дітей із групи високого ризику на ранній стадії та захистити їх від «смерті у колисці».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що від синдрому раптової дитячої смерті померла перша дитина Ілона Маска.

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