У Києві попрощалися з колишнім в'язнем кремля Геннадієм Афанасьєвим, який загинув у бою на Донбасі (фото, відео)

У п'ятницю, 30 грудня, у Києві прощалися з колишнім в'язнем кремля Геннадієм Афанасьєвим, який загинув у районі села Золотарівка Луганської області 18 грудня.

Прощання з бійцем, який воював у складі 130-го батальйону Територіальної оборони 241-ї бригади, проходило у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про прощання з Геннадієм написала нардепка Ірина Геращенко, яка шість років тому брала участь в організації його обміну – тоді вдалося звільнити і Геннадія, і Юрія Солошенка.

Воїна поховали у Вишневому під Києвом.

Два роки тому у них із дружиною Людмилою народилася донька, яку назвали Квітославою.

2016 року після повернення в Україну Геннадій Афанасьєв в ексклюзивному інтерв'ю нашому виданню розповідав про тортури, які йому довелося перенести в кремлівських застінках (читайте в російськомовній версії сайту).

Фото зі сторінки Ольги Афанасьєвої

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