На Луганщині загинув колишній в'язень Кремля, герой публікації «ФАКТІВ» Геннадій Афанасьєв

В бою на Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, який воював у складі 130-го батальйону Територіальної оборони 241-ої бригади. Він став відомим свою участю у «групі Олега Сенцова» (кінорежисер нині також боронить країну від ворога). Йому було лише 32 роки.

Сумну звістку підтвердили в родині воїна та у Меджлісі кримсько-татарського народу.

«Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний „Тор“. Загинув на Луганщині під Білогорівкою», — повідомив Крим.Реалії заступник голови Меджлісу, народний депутат Ахтем Чийгоз.

Написав про смерть соратника і Олег Сенцов.

«Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!», — йдеться у його дописі.

У загиблого залишилися дружина та 2-річна донька.

Після анексії Криму рф у травні 2014 року Геннадія Афанасьєва затримала російська ФСБ на одній з вулиць Сімферополя. Він став одним з обвинувачених у «терористів групи Сенцова». Фейковий суд виніс вирок у вигляді 7 років позбавлення волі, але через 2 роки чоловіка вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

Після звільнення в інтерв'ю «ФАКТАМ» Геннадій розповідав про тортури у катівнях ФСБ, які йому довелося витримати.

«Мене катували десять днів. Одягали на голову звичайний поліетиленовий кульок, і незабаром наставала задуха. Від нестачі повітря я втрачав свідомість. Кульок знімали, мене приводили в почуття, а потім тортури тривали. І так раз за разом. Часто мучителі чинили так: щось говорили мені, про щось питали, і раптом ні з того ні з усього один з них завдав найсильнішого удару в живот або груди. Били кейсами по голові. Вони лупили мене просто заради розваги — їм приносить задоволення бити людину», — згадував він.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав росію виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.

В мережі люди висловлюють співчуття родині загиблого і не можуть стримати емоцій.

«Господи … ні, ні…», — написала народна депутат Марія Іонова.

«О, Боже, яка гірка звістка! Невже правда???», — не стримує емоцій її колега з фракції «Європейська солідарність» Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Вічна і світла пам'ять…», — відреагував теж колишній в'язень Кремля вчений Ігор Козловський.

Схожі емоції мають й інші дописувачі.

Нагадаємо, раніше в бою на Луганщині загинув український розвідник Дмитро Філіпович з Тернопільщини.



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