Потрапив у немилість до кадирова: ексбоєць UFC помер за загадкових обставин (фото)

Колишній боєць UFC, російський напівважковаговик Абдул-Керім Еділов помер у віці 31 року. Про причини смерті не повідомляється, інформує allboxing.ru.

Еділов довгий час був другом глави Чечні рамзана кадирова (вони родом з одного села), тренував його дітей. Крім того, спортсмен обіймав посаду заступника голови уряду Чеченської республіки. Однак у листопаді 2022 року його було знято з поста. З чуток, це сталося через те, що кадиров розгнівався на бійця.

Як повідомляє чеченський опозиційний Telegram-канал NIYSO з посиланням на правозахисний проєкт Vayfond, Еділов був пов'язаний з охоронцем кадирова-молодшого та аварією, в якій загинуло троє людей.

«Від надійних джерел із Чеченської Республіки надійшла інформація про те, що Адам Кадиров (син рамзана кадирова. — Авт.) потрапив в аварію, в якій з його вини загинули дві людини, — писав правозахисний проект Vayfond. — При спробі приховати цей інцидент Адама пересадили в машину охоронця, щоб приховати його з місця події, де він потім збив на смерть ще одну людину на переході. На офіційних ресурсах і на грозненському телебаченні ця інформація поки не озвучувалася, кримінальної справи щодо Адама Кадирова поки порушено не було, слідство не проводиться».

За даними NIYSO, охоронець, про якого йдеться, відомий на прізвисько Барс. Він, ймовірно, також помер, повідомляє чеченський канал.

«Одне ми точно знаємо — справа Еділова пов'язана з Барсом, про страту якого за наказом кадирова повідомляли раніше. Щось таке серйозне вони зробили або намагалися зробити, що Барса, який був в охороні дітей кадирова, одразу вбили, а Еділова залишили живим, оскільки він надто медійний», — інформує NIYSO.

«Як не прикра його смерть, здається дуже підозрілим, що він пішов після опали у диктатора», «Убитий Кадировим», — пишуть у коментарях підписники.

Абдул-Керім Еділов свого часу вважався найперспективнішим бійцем кадирова. У 2015-му він приєднався до бійцівського клубу ММА «Ахмат» і став його головною зіркою. 2017-го боєць тріумфально дебютував у UFC, знищивши серба Бояна Міхайловіча. Загалом у 21 поєдинку в UFC Еділов здобув 17 перемог (9 з них — нокаутом).

Крім того, Абдул-Керім виявив себе у професіональному боксі, вигравши усі чотири бої нокаутом (останнього разу Еділов виходив на ринг у листопаді минулого року).

2016 рік. Абдул-Керім Еділов з дітьми рамзана кадирова

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА.

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