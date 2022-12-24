«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

Дострокова перемога 16-річного Алі кадирова, сина президента Чечні рамзана кадирова, який потрапив під санкції США, на турнірі зі змішаних єдиноборств (ММА) АСА 150 у москві викликала бурхливу реакцію в мережі.

У дебютному поєдинку в ММА кадиров-молодший здолав нокаутом дворазового чемпіона світу з армійського рукопашного бою Іслама Акбарова. При цьому трираундовий бій не протривав і раунд. Наприкінці першої трихвилинки 17-річний суперник Алі опинився на октагоні. кадиров почав його добивати, і арбітр відразу зупинив поєдинок.

Коментуючи відео, російські вболівальники назвали побачене цирком і ганьбою, зазначаючи, що навіть без повтору видно, як Акбаров падає ще до того, як в нього влучив кадиров-молодший.

«Як так можна обманювати глядачів. Яка ганьба. Де чесність і правда?», «Ударів навіть не було, суддя в натурі підкупний. Ганьба просто!», «Нагадує номер з „КВК“ збірної Дагестану. Там хлопець хотів у балет, а його змушували боротися», «Який батько — такий і син. Піпець, ганьбища просто», — обурюється мережа.

До речі, минулого року Алі кадиров відсвяткував перемогу у боксерському поєдинку на турнірі «Час легенд», і його успіх назвали «смішним та мерзенним», оскільки суперник сина голови Чечні навіть не намагався відповідати на удари. рамзан кадиров назвав тоді хвилю обурення «чорним піаром».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда російського ММА Олександр Омельяненко ганебно програв блогеру.

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