Зустрінуть 2023 вдома: Україна повернула з полону ще 140 захисників

Напередодні новорічних свят з полону ворога було звільнено ще 140 українських захисників та захисниць. Додому повертаються 82 воїни сухопутних військ Збройних Сил України, 22 нацгвардійці, 15 воїнів з Сил територіальної оборони ЗСУ, 11 представників Військово-Морських Сил та 10 військовослужбовців Державної прикордонної служби, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими.

Серед визволених цього разу — восьмеро жінок та 132 чоловіки. Офіцерський склад — 22 особи, рядовий і сержантський склад — 118, оборонці Маріуполя — 44, полонені з донецького напрямку — 48. Є й ті, хто був взятий в полон на луганському, харківському напрямках, а також у Київській області.

Також обміняні та звільнені двоє захисників острова Зміїний, та один полонений із Запорізької АЕС.

Крім того, додому також повернувся хвостатий друг українських воїнів — собака породи американський пітбультер’єр. Пес був евакуйований з «Азовсталі» разом з оборонцями Маріуполя та потім вивезений до росії.

Пса вороги вивезли з "Азовсталі"

Загалом за цей рік з російської неволі вдалося визволити 1596 осіб — військових та цивільних.

Нагадаємо, раніше Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів про новий спосіб знущення росіян з полонених українців.

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