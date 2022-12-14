Захисники Бахмута і не тільки: Україна повернула ще 64 полонених, включаючи громадянина США (фото, відео)

Україна продовжує повертати полонених додому. 14 грудня відбувся черговий обмін полоненими. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої. Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям — Мурекезі Суеді. Також повернули тіла 4 загиблих», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», в День ЗСУ також відбувся обмін полоненими. Додому повернулись 60 воїнів ЗС, Нацгвардії та ДПСУ.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram