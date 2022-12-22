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Україна

Фальшивий обмін: омбудсмен розповів, як росіяни знущаються з полонених українців

18:29 22 грудня 2022
Російський полон

Роcіяни вигадали ще один спосіб знущатися над українцями, що потрапили в полон. Про нього розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

«Українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін! Окрім того, Україна постійно порушує питання щодо поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. Завдяки цьому тиску умови утримання останнім часом покращилися. Про це свідчать і ті, хто повернувся з полону», — повідомив він.

Раніше «ФАКТИ» писали про вчительку з Броварів, яка провела в полоні росіян понад пів року.

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