Рашисти потужно вдарили по Нікополю у ніч проти 1 січня: у місті багато руйнувань (фото)

У новорічну ніч росіяни, які били по Києву ракетами та дронами, двічі обстріляли житлові квартали Нікопольского району Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії.

Як повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у Нікополь прилетіли щонайменше 20 ворожих снарядів, один з яких спричинив займання у дев’ятиповерхівці. Осколково-опікове поранення очей отримала 48-річна жінка. Її шпиталізували, але ранком вже виписали з лікарні.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

За словами очільника ОВА, ППО знищила один ворожий дрон-камікадзе, який прямував на Дніпропетровщину.

А міський голова Нікополя Олександр Саюк уточнив, що пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, один автомобіль.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

«Ушкоджень зазнали ряд комерційних об’єктів, медичний заклад, магазини, готель, аптеки. Сталася пожежа, яку надзвичайники вже приборкали. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, фахівці працюють над їхнім відновленням. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, телефонуйте до нашого колл-центру: 0800 504 105 — цілодобово; 056 669 60 61 (з 8:00 до 19:00); 056 669 60 64 (з 8:00 до 19:00)», — додав він.

Фото зі сторінки Олександра Саюка

Нагадаємо, що у передноворічний день повітряна тривога лунала по всій Україні — ворог 31 грудня атакував низку областей дронами та ракетами.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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