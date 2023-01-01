Новорічний удар по Києву: у святкову ніч над столицею збито понад 30 ракет і дронів (фото, відео)

Російські терористи, які перед Новим роком завдали масованого ракетного удару по Україні, не припиняли свої атаки і у ніч проти неділі, 1 січня.

Зокрема, Київ був атакований ракетами та дронами-камікадзе — вночі тривога тривала з 00:35 до 04:50. За даними Київської міської військової адміністрації, на ранок ППО збило 32 ворожі повітряні цілі.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Уламок однієї з ракет впав у Шевченківському районі столиці та пошкодив автівку.

Фото КМВА

Фото КМВА

А у Дніпровському районі уламок ракети впав на проїжджу частину.

Фото КМВА

У мережу виклали відео, як реагували на обстріли кияни. Люди співали гімн України, «Червону калину» та кричали, що путін — х… ло.

Нагадаємо, що вдень 31 грудня ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування «Іскандер-М». Було здійснено близько 20 пусків ракет, кілька із них не долетіли до України і впали на території рф. Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також на Київщині було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.

А у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року протиповітряна оборона Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищила 45 ударних БпЛА ворога.

Нагадаємо, що 29 грудня рашисти випустили по Україні 70 ракет, більшість з яких збили українські бійці.

Фото КМВА

1007

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram