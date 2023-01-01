Новорічний удар по Києву: у святкову ніч над столицею збито понад 30 ракет і дронів (фото, відео)
Російські терористи, які перед Новим роком завдали масованого ракетного удару по Україні, не припиняли свої атаки і у ніч проти неділі, 1 січня.
Зокрема, Київ був атакований ракетами та дронами-камікадзе — вночі тривога тривала з 00:35 до 04:50. За даними Київської міської військової адміністрації, на ранок ППО збило 32 ворожі повітряні цілі.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Уламок однієї з ракет впав у Шевченківському районі столиці та пошкодив автівку.
А у Дніпровському районі уламок ракети впав на проїжджу частину.
У мережу виклали відео, як реагували на обстріли кияни. Люди співали гімн України, «Червону калину» та кричали, що путін — х… ло.
Нагадаємо, що вдень 31 грудня ворог атакував Україну із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та оперативно-тактичних комплексів наземного базування «Іскандер-М». Було здійснено близько 20 пусків ракет, кілька із них не долетіли до України і впали на території рф. Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 12 крилатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також на Київщині було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО.
А у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року протиповітряна оборона Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищила 45 ударних БпЛА ворога.
Нагадаємо, що 29 грудня рашисти випустили по Україні 70 ракет, більшість з яких збили українські бійці.
Фото КМВА1007
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