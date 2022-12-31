Масштабна повітряна тривога в Україні: є загроза ударів по багатьох областях країни

У суботу, 31 грудня, в Україні було оголошено повітряну тривогу. При цьому українців попередили про загрозу ракетних ударів.

Про це йдеться у повідомленнях на Карті повітряних тривог.

Повітряна тривога охопила всю територію України, окрім Криму та непідконтрольних районів Донбасу.

13:00. Віталій Кім заявив про запуск першої ракети.

«Бачу першу, не помилився — а шкода», — зазначив він.

12:54 Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на загрозу, запевнивши, що вороги ще отримають покарання за новий злочин.

Масштабну повітряну тривогу в Україні було оголошено після 12:35. Про загрозу ударів попередили у південних, східних, центральних та північних областях.

При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про можливі запуски ракет.

«Доварюємо картоплю на олів'ї. Окупанти вирішили нам все-таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет» , — написав він у Telegram .

Водночас мер міста Суми Олександр Лисенко зазначає, що у місті можливі відключення світла через загрозу ударів.

«Друзі, можлива ракетна небезпека та відключення електропостачання. Підготуйтеся, будь ласка», — зазначив він у соцмережах .

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися прогнози і про масштабні ракетні «прильоти» у новорічну ніч.

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