Медики не змогли врятувати дівчину, поранену під час обстрілу Хмельницького 31 грудня

У Хмельницькому, якій піддався ракетній атаці росіян 31 грудня, померла одна з постраждалих.

Як повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, 22-річну дівчину шпиталізували у вкрай важкому стані, але лікарям не вдалося її врятувати.

Нагадаємо, що у Хмельницкому ворожі ракети наробили лиха — було влучання у військовий обєкт, пошкоджень зазнала техніка. Також були приходи по АЗС, пошкоджень зазнали вісім транспортних засобів, 13 навколишніх будинків та складські приміщення. Пошкоджень критичної інфраструктури влада не зафіксувала.

В місті госпіталізували вісім цивільних осіб, наймолодшій постраждалій — 19 років.

Нагадаємо, що у новорічну ніч атаки з повітря зазнав Київ — підрозділи Сил оборони збили всі 32 об'єкти — дрони-камікадзе та ракети.

Фото зі сторінки Сергія Гамалія

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