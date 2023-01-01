Кривава новорічна ніч у Херсоні: зруйновано лікарню, є жертви (фото)

Херсон, який останнім часом постійно опиняється під вогнем окупантів, був обстріляний у новорічну ніч, як і Нікополь.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, одна людина загинула, ще одна була поранена.

«Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон», — зазначив він.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

У ДСНС уточнили, що близько опівночі 1 січня внаслідок обстрілу розпочалися пожежі в корпусі лікарні, які були ліквідовані до 00:40. Персоналом лікарні ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів евакуював у підвал 17 дітей, 4 батьків та 38 працівників. Постраждалих немає.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

Також було 2 попадання в інший корпус лікарні. Пожежі не виникло. В будівлі вибиті вікна та пошкоджена стіна. На момент обстрілу в корпусі людей не було.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

За даними очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, російські окупанти у новорічну ніч залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Рашисти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання залишався центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 січня Київ зазнав атаки ракетами та дронами-камікадзе. Підрозділи Сил оборони Україні збили всі 32 ворожі повітряні цілі.

Фото зі сторінки Кирила Тимошенка

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