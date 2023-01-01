Двічі дивом вижив під обстрілом: у Миколаєві рятують тяжко пораненого хлопчика з Херсонщини

Підліток на Херсонщині, по якій рашисти били і перед Новим роком, і у новорічну ніч, двічі потрапив під ворожі обстрілі — і 31 грудня, і 1 січня.

Про цей випадок розповідає очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, 31 грудня 13-річний Ярослав та його сестричка поверталися додому, коли рашисти почали обстрілювати смт Наддніпрянське, що під Херсоном. Підлітка у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу.

А вже 1 січня, у перші хвилини Нового року, російська армія вгатила по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні. У цей момент Ярослав знаходився в реанімаційному відділенні. У палаті, де він лежав, вибило вікна.

«Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі. Через кривавий „руський мир“ дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами. Що цим нелюдам зробив 13-річний хлопчик, що вони двічі намагались його вбити. Немає таких слів, щоб описати ненависть та огиду до росіян, які віддали та виконали цей злочинний наказ. Сидіти вам на лаві трибуналу та горіти в пеклі», — емоційно відреагував на цю подію очільник ОВА.

Нагадаємо, що 1 січня у Хмельницкому померла 22-річна дівчина, яка напередодні отримала важкі поранення під час ракетної атаки рашистів. Лікарі не змогли врятувати її життя.

Ілюстративне фото зі сторінки ДСНС

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