Нічна повітряна атака на Україну: ППО збила кілька десятків дронів та вискоточну керовану ракету

У ніч на понеділок, 2 січня, окупанти завдали нових ударів по мирним українських містах, запустивши кілька хвиль іранських дронів-камікадзе.



Про появу в небі над столицею «мопедів» повідомив одразу після опівночі голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Він закликав мешканців столичного регіону пройти в укриття та залишатися там до відбою повітряної тривоги.



«Київська область — працює ППО. Залишайтесь у укриттях та безпечних місцях», — заявив Кулеба.

Також чиновник звернувся до українців з проханням не робити жодних кадрів вибухів та іншого.



«У жодному разі — не фотографуємо і не викладаємо роботу військових і сил протиповітряної оборони в мережу» , — закликав голова ОВА.



Незабаром після цього з'явилися повідомлення про те, що ППО спрацювала на Полтавщині та Дніпрі.



Після першої години ночі стало відомо про першого дрона, збитого над столицею, а також про першого постраждалого.



Ним виявився 19-річний молодий хлопець, який отримав різану рану стопи (наступив з необережності на уламки скла). Він був направлений до травмпункту, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Мер Києва Кличко підтвердив вибух у Деснянському районі Києва. Уламки впали на проїжджу частину дороги, пошкоджені вікна будинку.

Підсумок нічної атаки ворога у південних областях підвели у прес-службі Повітряного командування «Схід» ЗСУ.

Уточнюється, що силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, яка летіла у напрямку міста Дніпро. Ще три «шахеди» збила протиповітряна оборона Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням «Схід».

Внаслідок вибухів у Київській області були великі стрибки напруги. Мешканців столиці закликали вимикати електроприлади. За час повітряної тривоги над Києвом збили 20 цілей, додали в ОВА.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що путін не відмовився від своїх планів «контролювати Україну» й попередив, що протистояння буде тривалим.

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