«путін все ще хоче контролювати Україну»: Столтенберг закликав усіх «готуватися до довгої дороги»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що володимир путін не відмовився від своїх планів «контролювати Україну», і попередив усіх, що слід «готуватися до довгої дороги». В інтерв'ю інформаційній агенції dpa він заявив, що немає «жодних ознак того, що президент путін змінив свою загальну мету цієї війни», яка полягає в «контролі над Україною».

«росія мобілізувала багато нових військ і продемонструвала готовність нести болючі втрати», — сказав він. — Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокової перспективи, а також до нових російських наступальних дій. Ми не повинні недооцінювати росію".

Глава НАТО закликав союзників забезпечити Україні військову допомогу, «щоб переконати президента путіна, що він не досягне своєї мети — встановлення контролю над Україною».

«Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України — це найшвидший шлях до миру. Ми знаємо, що більшість воєн закінчується за столом переговорів. Можливо, і ця війна теж. Але ми знаємо, що те, чого Україна може досягти на цих переговорах, нерозривно залежить від військової ситуації. Тому, якщо ви хочете досягти шляхом переговорів мирного рішення, яке забезпечить перемогу України як незалежної демократичної держави, найкращий спосіб досягти цього — надати Україні військову підтримку», — додав він.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що російська агресія проти України може перетворитися на повномасштабну війну між Північноатлантичним альянсом та рф.

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