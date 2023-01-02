Мені не віриться, що чоловік загинув: щемлива історія про українського оборонця

У Ямполі на Вінниччині громада оплакує загиблого героя. В боях за волю та незалежність 24 грудня 2022 року загинув молодший сержант Сергій Даниленко. Воїну було всього 42 роки.

«Народився загиблий на Сумщині, але зростав і жив у с. Русава. Вступив до Тульчинського коледжу ветеринарної медицини. Здобув професію ветлікаря. У Збройних силах України з 19 жовтня 2022 року. Був призваний на військову службу по мобілізації. Обіймав посаду старшого навідника мінометної батареї механізованого батальйону в/ч А7014. Загинув внаслідок артилерійського обстрілу в с. Площанка Сєвєродонецького району Луганської області від поранень, не сумісних з життям. У загиблого бійця залишились батько, сестра, діти та дружина», — повідомляє видання «Ямпільські вісті».

Осиротіло двоє дітей — 17-річна донька Марія від першого шлюбу та хлопчик Іванко, якому в січні наступного року має виповнитись лише два рочки. Вбита горем, молода вдова Наталя Даниленко зі сльозами на очах розповіла місцевому виданню, яким був її Сергій.

«Мені не віриться, що чоловік загинув. Він був дуже добрим, працьовитим, любив сина і все переймався, аби в нього було все добре. Пам’ятаю, як він дізнався про вагітність. Він був дуже щасливий. Тоді ж ми вирішили поїхати на роботу на птахофабрику у Ладижин, аби синок мав все необхідне. Ми часто разом їздили на заробітки. Були на теплицях під Києвом, за кордоном. Працював Сергій і сантехніком в Одесі. Чоловік за характером був дуже стриманим, не завжди вмів демонструвати свої емоції. Під час відправки на війну я бачила і розуміла, як він внутрішньо переживає і хвилюється, що може більше нас не побачити. По телефону поговорити не завжди була можливість через неякісний зв'язок, а тому я часто надсилала йому фото синочка».

Всього два місяці судилося захиснику міцно тримати стрій оборони України. З жовтня по грудень 2022 року. Ця оборона була запеклою, бо захищати незалежність і недоторканість кордонів України довелось в одному із найзапекліших напрямків — Луганська область… Бахмут, Луганськ…

Нагадаємо, у Харкові попрощалися з аеророзвідницею Владиславою Чорних «Аїдою».

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