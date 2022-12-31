Віртуозно направляла дрони-камікадзе на ворога: у Харкові попрощалися з аеророзвідницею Владиславою Чорних «Аїдою»

У Харкові поховали загиблу під час виконання бойового завдання на бахмутському напрямку медикиню Владиславу Чорних.

Як повідомляють журналісти Суспільного, на війну вона пішла у травні — спочатку служила бойовою медикинею у складі добровольчого підрозділу «Хартія», потім перейшла до аеророзвідки.

За словами бойових побратимів, Влада жодного разу не давала нікому називати себе дівчинкою, адже робила такі справи, які не кожен чоловік може.

Одного разу під час потужного ворожого обстрілу вона героїчно врятувала життя своєму побратиму, хоч сама була тяжко поранена.

В аеророзвідці улюбленим бортом Владислави був бомбер, який міг нести 20 кілограмів вибухівки.

«Вона вихована в любові до України, спробуйте лише зачепити українську мову чи Україну, вона очі видряпає. Вона не просто пішла на війну. Після двох місяців у підвалі, де ми сиділи, Влада прийшла і каже: мама і тато, я йду на передову воювати. Я потрібна там, де потрібна. Я лікар, я маю допомагати пораненим», — розповів про доньку Валентин Чорних.

Нагадаємо, що того ж дня у Києві прощалися з колишнім в'язнем кремля Геннадієм Афанасьєвим, який загинув у бою на Донбасі.

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