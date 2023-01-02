Де, з ким і як путін зустрів новий рік і чому його настрій був поганим: розповідають інсайдери

У тому, що путін святкуватиме Новий рік подалі від Москви, сумнівів не було практично ні в кого. Справді, московський диктатор для святкування обрав бункер за Уральськими горами.

Компанію путіну склали члени його сім'ї, а також кілька близьких друзів, серед яких були Юрій Ковальчук та Микола Патрушев.

«Господиня дому» — Аліна Кабаєва докладала максимальних зусиль, щоби створити гостям святковий настрій. Щоправда веселощів це не додало. Як стверджують інсайдери, все відбувалось повсякденно і навіть нудно. Хоч ялинка і була гарною та прикрасили її в червоно-білих тонах із безліччю гірлянд й мішури. Столи, звісно, ломилися від вишуканих страв і елітних напоїв. Ось тільки путін їв дієтичну їжу, приготовану спеціально для нього. Незважаючи на це, йому серед ночі стало погано, і він пішов відпочивати. Попередньо його оглянули чергові медики.

Після відходу путіна відпочивати, гості зовсім засмутились та вже не проголошували переможних тостів і навіть не намагалися імітувати веселощі. За спостереженням інсайдерів, це була найсумніша зустріч Нового року для путіна та його гостей за останні 20 років.

Ну, а ми сподіваємося, що ця новорічна ніч стане в принципі останньою для путіна та його команди!

Нагадаємо, що ексдепутатка держдуми рф Марія Максакова розповіла про жінок путіна, промах Кабаєвої та головну хранительку пікантних таємниць диктатора.

864

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram