Справжнє життя кремлівських диктаторів завжди намагалися сховати за сімома замками. Адже гарною офіційною біографією маскували непривабливу істину. І тут путін не виняток. Він намагається подати себе російському суспільству, таким собі Петром Великими, доєднувачем земель та альфа-самцем. Відповідно, він, як і його кумир з далеких царських часів, має безліч інтимних і суперечливих скелетів у своїй багатій шафі. Ось тільки свідків його бурхливої молодості ще багато, й вони не завжди мовчать. Чого тільки вартий його роман із російською спортсменкою Аліною Кабаєвою, яка, за чутками, народила синів. Хоча до цього, як розповідають інсайдери, у путіна з'являлися лише дівчатка, що його дуже турбувало. Ну як так? В інших диктаторів є сини, а у нинішнього «царя» росії — ні. Проте навіть народження хлопчика не підштовхнуло його до того, щоб жити разом із матір'ю дітей, яка ой як цього хотіла. А причиною цього були інші захоплення диктатора, які він намагався приховати. На думку ексдепутатки державної думи росії Марії Максакової, Аліна Кабаєва була швидше ширмою для прикриття непривабливої правди. Хоча й з функцією хлопчиконародження вона впоралася, за що й отримала немалу фінансову подяку. Щоправда, зараз вона змушена думати про майбутнє своє та дітей. Адже на них може чекати незавидна доля. Історія російських царів та їхнього близького оточення має властивість повторюватися, тому хочеш дізнатися майбутнє — зазирни у минуле. А ось справжня хранителька таємниць молодості та зрілості очільника кремля, колишня дружина путіна витягла зі своєї долі максимум і зараз, отримавши гарні відступні, воліє мовчати.

«Більш царського подарунку путін не робив жодній зі своїх жінок»

— Маріє, давайте почнемо нашу розмову з Людмили путіної. Вона, напевно, єдина людина, яка знає про свого колишнього чоловіка надто багато того, про що він хотів би забути. Саме вона становить величезний інтерес для іноземних спецслужб та журналістів. Але Людмила, можна сказати, мовчить. Книгу, яку вона почала писати, до уваги не беремо, там фактично немає нічого цікавого.

— Людмила Очеретна (до шлюбу з путіним. — Авт.) почала писати книгу. Вона трошки відкрила завісу, але дуже мало розповіла. Звісно, навіть з цього ми зрозуміли: він був домашнім тираном, але вона не розповіла тих яскравих епізодів путінської молодості, свідком яких була. Наприклад, прямо на її очах у чоловіка квітнув так званий «трійничок». Тобто він був дружним із сім'єю віолончеліста Ралдугіна настільки, що навіть його дружина, яка служила їм прикриттям, і та отримала непоганий особняк у центрі москви. А що вже казати про самого Ралдугіна, якому дістався не лише Будинок музики на річці Мойка, де тепер красуються переважно симпатичні хлопці на афішах, а й величезний панамський офшор із двома мільярдами. Ці гроші він нібито витрачав на благодійність та музичні інструменти.

Вважаю, більш царського подарунку путін не робив жодній зі своїх жінок. Тому Людмила, яка тоді була ще путіною, — жінка-легенда. Вона допомогла йому вступити до школи КДБ. Там уже відкривалася перспектива відрядження до Дрездена, куди вони згодом поїхали. Він вирушив у Дрезден в пошуках відеомагнітофонів, аудіомагнітофонів і пральних машинок (класичний набір орка).

На сьогоднішній момент Людмила, на мою думку, здобула найбільш можливу вигоду з того становища, в якому вона перебувала все життя. Щоб її доля не склалася так само сумно, як і Євдокії Лопухіної, думаю, вона більше нічого нового світу не розповість.

Людмила Очеретна виходить заміж за путіна

— Ходили чутки про ще одну жінку, яка була у диктатора під час шлюбу з Людмилою, — мадам Кривоногих. Багато опозиційних видань називають її матір'ю позашлюбної дочки глави кремля.

— Кривоногих на тлі Людмили путіної намагалася займатися дітонародженням. Щоправда, як Людмила народжувала дівчаток, так і Кривоногих.

Як же так, коли всі інші диктатори мають хлопчиків, яких можна привести до влади, а в нього все ніяк не виходило? Так було, поки не з'явилася більш везуча в цьому плані Аліна Кабаєва.

— Подейкують, що Кабаєва, яка все ж народила хлопчика, не змогла «прив'язати» до себе голову кремля настільки, щоб він погодився з нею жити. Виходить, їй відводилася доля «ширми» від віолончелістів? Чи завдяки їй демонстрували, який путін бравий мужик, оскільки зміг домогтися такої молодої та спортивної панянки?

— Думаю, тут два в одному. Він міг собі дозволити покликати до своїх вінценосних покоїв того, кого хотів. Проте чутки пішли. Роки, що минали у взаєминах зі шведською сім'єю, залишилися в пам'яті очевидців. Для Маріїнського театру, де тоді працював Ралдугін і періодично туди навідувався путін, практично для всієї оркестрової ями, включно з Гергієвим, не було секретом, звідки «ростуть ноги» у цієї віолончелі.

Віолончеліст Сергій Ралдугін і володимир путін

«Не хоче він ділити з жінками своє дозвілля. Це треба розуміти»

— За вашою інформацією, все ж хто постарався і «випадково» познайомив Аліну Кабаєву з главою кремля?

— Кабаєва, як колись Клеопатра Цезарю, була піднесена путіну у такому собі самаркандському килимі з теплих рук корпулентного олігарха Усманова. Тобто Усманов із Медведєвим, не без участі дружини Медведєва Світлани Лінник та Ірини Віннер (тренерка з художньої гімнастики, яка була першою тренеркою гімнастки Кабаєвої. — Авт.), провернули все це. Остання з цими дівчатами, як на мене, дітьми, розмовляє грубіше, ніж з представницями найдавнішої професії.

Тоді вони готували не ширму транзиту, яка вже діяла, а справжній перехід влади. Щоб путін відчепився та відійшов від справ. Думали вони, своїми наївними припущеннями, що така гаряча татарська дівчина, як Аліна, звичайно ж, повинна захопити того, у кого сивина в бороду й біс в ребро. Коли вони йому «підсунули», а спочатку здавалося вдало, працездатну Аліну Кабаєву, то якийсь час він непогано демонстрував захопленість нею, щоб нарешті покласти край чуткам. Коли справа стала серйознішою, всі зрозуміли: жити з нею він точно не збирається. Не хоче він ділити з жінками свого дозвілля. Це треба розуміти.

Деякий час путін непогано демонстрував захопленість Кабаєвою

Найсмішніше й парадоксальніше, що й про Володіна (спікер держдуми. — Авт.) відомо багато чого. Ось тільки не зрозуміло, звідки такі незбагненні закони? Я сама стояла на трибуні держдуми і, як могла, боролася із їхнім законом проти ЛГБТ. При цьому вони лицемірно нав'язували наративи, що впроваджуються Мілоновим.

— Аліна Кабаєва була депутаткою в одному скликанні з вами. Як до неї ставилися колеги?

— Це була така собі цариця: перед нею всі плазували. Видно було, що вона близька, але не настільки, як їй того хотілося б. Звичайно, їй не вдавалося пролізти крізь незрозумілий холодок. Єдине, з чим вона добре впоралася, — народила спадкоємця. Спочатку одного. От тільки в неї все одно нічого не виходило. І це не дивлячись на «газетну качку», яку відправила до преси Світлана Медведєва.

До речі, він довго шукав, звідки стався витік. Все відбулось на одній з тусовок у Гульнари Каримової. Це дочка експрезидента Узбекистану, яка влаштовувала неймовірні бали для московської тусовки. Там усі ці справи з пресою і прокручували. До речі, Гульнара — неймовірна красуня, яка закінчила Гарвард, але згодом її згноїли в ув'язненні.

Так от, вони думали: якщо його ще трохи підштовхнути, то все буде. Мовляв, не хоче розголосу, оскільки такий тихушник. Проте підштовхнути підштовхнули, але все розвалилося. Не хотів і не хоче голова кремля жити з Кабаєвою. Вона вирішила закріпитись та народила другого спадкоємця, але ситуація не змінилася.

— На вашу думку, якою є подальша роль Аліни Кабаєвої?

— Доля Іоанна Антоновича, якщо ми вже проводимо паралелі з петровським періодом, має її насторожити. Нагадаю, Іоанн Антонович був імператором всеросійським з династії Романових. Правив менше року, бувши дитиною, згодом його ув’язнили на багато років у фортеці, заборонили розмовляти та вбили за царювання Катерини ІІ. А вона любила привласнювати собі все й міцно трималася за трон. До речі, Катерина ІІ вкрала навіть історію Київської Русі. Що вже тут говорити про потьомкінські села та інші фальсифікації, які вона «плодила».

Так ось про долю Кабаєвої. Зрозуміло, вона думає підсидіти Валентину Матвієнко, яка демонструє негнучкість. На той момент така профдеформація їй дозволяла міцніше сидіти на стільці. Адже, бувши «богинею комсомолу» та рухаючись цими сходами в палких дискусіях та обіймах однопартійців, зокрема з Євгеном Примаковим, ця дама будувала свою кар'єру. Була послом у Греції.

Зараз компромат на її сина, якого вона сліпо любить, з його звичками та постійними дебошами, що влаштовуються на людях (у літаках), і безліч іншого компромату, напевно, її «підточує». Ось Аліна Кабаєва задумалася про те, що їй непогано було б опинитися у раді федерації. За президентською квотою вона може пробратися до ради федерації і там підсидіти зовсім негнучку нинішню спікерку Валентину Матвієнко. До речі уродженку Шепетівки, Хмельницької області. Такий манкурт у владі російській.

Кабаєва розуміє майбутні загрози. Також вона усвідомлює: її спортивна кар'єра та медалі в результаті не врятують від непривабливої й​мовірної ​​долі, тому вона має думати не лише про себе, а також щоб її дітей не спіткала доля Івана Антоновича. У кращому разі вона втратить увесь свій статок.

— Як бачимо, у путіна чимало дітей. Проте, судячи з того, що ще рік тому активно обговорювалася передача влади одній з дочок, народженій у шлюбі з Людмилою, найбільше довіряє він саме їм.

— На мою думку, ще рік тому це був реалістичний сценарій: його влада була фактично нічим і ніким не обмежена, і він міг зробити все, що завгодно. Якби здійснили такий перехід влади до Тихонової, то вона була б обрана до держдуми, де б підсиділа Володіна.

Вона у повному сенсі цього слова віддана батькові. Катерина всіляко демонструвала, що хоче стати до справи, показуючи спортивний кураж і відвагу, щоб батько, будучи в його уяві великим спортсменом, помітив її бойовий дух. Відповідно, коло тих, на кого він міг би покластися повною мірою, звужувалося, тому, мабуть, вибір припав на першу персону — дочка, у якій він впевнений. Всі інші, вочевидь, зрадили б його. Якоюсь мірою він обпікся на Медведєві, який готував бунт непокори, але буквально за три ночі був зламаний дуже досвідченими співробітниками. путін обпікся і готував собі такого роду заміну. Адже подібні приклади є. Наприклад, як це зробив Назарбаєв зі своєю дочкою Деригою. До речі, і в нього нічого не вийшло.

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