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Допомогла погода: в «Укренерго» розповіли, чи відключатимуть світло 3 січня

12:54 3 січня 2023
ЛЕП

У Києві, де на новорічні свята жителям намагалися не відключати світло, але напередодні вводилися аварійні відключення через пошкодження критичної інфраструктури, повертаються до стабілізаційних графіків віключень.

Як повідомляють в ДТЕК, графіки почнут діяти з 14:00 вівторка, 3 січня.

«Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян. Проте вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання, зокрема промисловими підприємствами», — зазначили в компанії.

А в «Укренерго» додали, що на вечір прогнозується поступове зростання споживання. Тому диспетчерський центр Укренерго довів ліміти споживання до областей на другу половину доби з метою забезпечення балансу в енергосистемі.

«Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово», — йдеться у повідомленні.

А керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба зазначав, що станом на зараз область область повністю забезпечується електроенергією. У регіоні не вводяться екстрені та планові відключення світла. Проте, за його словами, ця ситуація може змінитися.

Матеріал про те, як мешканець Житомирщини самотужки зробив генератор, витративши 4 тисячі гривень, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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