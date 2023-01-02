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У Києві вводяться аварійні відключення світла — пошкоджено об’єкти тепло- та енергопостачання

7:35 2 січня 2023
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Внаслідок нічних повітряних ударів окупантів по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, тому у столиці запроваджуються аварійні відключення світла.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Також знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.

«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання», — йдеться у повідомленні.

Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 2 січня запустили на Київ кілька хвиль «шахедів». За час нічної повітряної атаки на столицю вдалося збити 20 ворожих цілей. Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного хлопця.

Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.

У новорічну ніч над столицею було збито понад 30 ракет та дронів.

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