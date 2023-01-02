Внаслідок нічних повітряних ударів окупантів по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, тому у столиці запроваджуються аварійні відключення світла.



Про це повідомив мер Віталій Кличко.



Також знеструмлено деякі об'єкти теплопостачання.



«Внаслідок нічних обстрілів столиці пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті — аварійні відключення електроенергії. Відповідно є знеструмлені об'єкти теплопостачання», — йдеться у повідомленні.



Водопостачання столиці здійснюється у штатному режимі.



Нагадаємо, російські війська у ніч проти 2 січня запустили на Київ кілька хвиль «шахедів». За час нічної повітряної атаки на столицю вдалося збити 20 ворожих цілей. Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного хлопця.



Раніше силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями було знищено 6 ударних іранських дронів та одну високоточну керовану ракету.



У новорічну ніч над столицею було збито понад 30 ракет та дронів.

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