Вийшло дешево та ефективно: як самотужки зробити генератор

Обстріли енергетичної інфраструктури та постійне вимкнення світла підштовхнули пенсіонера Миколу Шеретуна з Житомирщини до того, аби зробити самотужки генератор, адже через ажіотаж ціни на них ще й як кусаються. На розробку пенсіонер витратив лише 4000 гривень із сімейного бюджету та один день.

— Хоч я маю музичну освіту й довгий час обіймав посаду сільського голови, скільки себе пам’ятаю, завжди був чимось зайнятий у гаражі. Проблем із запчастинами ніколи не мав, багато що купував на металобазі, куди люди здавали, на їхню думку, непотріб. Та в умілих руках кожна річ може отримати нове життя, — розповів «ФАКТАМ» Микола Шеретун. — Наша родина — одна з мільйонів, яка сидить без світла через путіна та його армію. Якщо з опаленням нема проблем, бо у нас піч, то насоси не подають воду, а потрібно ще ж доглядати за господарством. Купити генератор — не кожному по кишені, особливо селянам. Адже навіть скромний обійдеться у понад 23 тисячі гривень. Вирішив сам сконструювати. В мережі є чимало відео, де умільці розповідають, як його зробити власноруч.

— Розкажіть, як працює ваш генератор і з чого його склали.

— Насправді все дуже просто й чи не кожному теж під силу зробити аналогічний виріб. За основу свого генератора я взяв електродвигун радянських часів, колись давно знайшов його у колгоспній майстерні. Має потужність 2,2 кіловата, дає до 1000 обертів. Він потребує менше потужності для того, щоб крутитись. Опісля встановив на нього двигунок для того, аби він приводив в обороти електродвигун. Далі поставив на майбутній виріб конденсатори, на кожну з трьох обмоток для збудження необхідно по 50 мікрофарад ємності у системі. Сама обмотка з’єднується із зірочкою в електродвигуні, тож таким чином утворюється електроенергія. Сам генератор не надто потужний, до кіловата енергії дає. Проте цього достатньо, аби працювали насоси для подачі води, циркулятивний насос для подачі опалення, телевізор, є світло в оселі. За годину роботи генератора потрібно близько 2,5−3 літрів бензину, тож намагаємось його вмикати по кілька годин на добу, особливо тоді, коли слід поратись у хліві.

— Знаю, що ви змайстрували ще й пересувний дровокол, який назвали «Байрактар», адже рубати сокирою і складно, і довго.

— В мене була робоча схема, але я вдосконалив її і зробив свій винахід дуже потужним. Використав фактично гідравліку сільгосптехніки. Працює мій «Байрактар» за такою схемою — двигун крутить масляний насос, він створює великий тиск, після того подає його на розподільник. Й гідравлікою давить деревину. Тут сила вимірюється у тоннах! Тобто дровокол передавить будь-яку деревину. Ви не повірите, настільки це зручно та швидко, я ось машину дров за три години порізав. Жінка як вийшла, була приємно шокована. Налаштовував свій «Байрактар» близько тижня, а сама ручна робота зайняла близько двох місяців. Тепер у моїх планах — виготовити мініелектростанцію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у Вінниці мешканець багатоповерхівки Іван Верещак самотужки сконструював гідроелектростанцію. Тепер у разі блекауту вистачить на освітлення та зарядку телефонів усім сусідам.

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