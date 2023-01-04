З Днем ангела Анастасії: красиві привітання з іменинами та картинки

Щороку 4 січня віряни відзначають день ангела Анастасії на честь святої мучениці Анастасії, яка прийняла смерть за віру за часів гонінь на християн.

Свята Анастасія вважається покровителькою вагітних й породіль, їй моляться за легкі пологи.



Привітання з Днем ангела Анастасії власниці цього імені одержують кілька разів на рік — 4 січня, 23 березня, 28 квітня, 28 травня, 1, 9 червня, 4 липня, 11, 12 листопада, 26 грудня.



Ім'я Анастасія є жіночою формою імені Анастасій. У перекладі з давньогрецької воно має значення «повернення до життя», «воскресіння», «воскресша», «відроджена», «безсмертна».



Цього дня можна привітати близьких та знайомих Анастасій з іменинами.

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Насті нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.



Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

Хай Настю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

З днем святої Анастасії! Нехай великий життєвий подвиг, чистота, щире милосердя та віра цієї святої дарують Вашій душі світло надії, а її ім'я захищає Вас від усіляких негараздів і дарує здоров'я та силу.



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Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю володіти таким же добрим серцем, як свята Анастасія, такою ж світлою душею, такою самою міцною вірою, такою ж неймовірною силою, таким самим вірним терпінням, такою ж твердою непохитністю. Миру та благополуччя тобі, достатку та любові, краси та гармонії.

Раніше «ФАКТИ» публікували яскраві листівки та теплі привітання з Новим роком.

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